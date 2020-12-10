شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستقبل 50 ألف جرعة من لقاح كورونا الصينى بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان عن استقبال مصر اليوم 50 ألف جرعة من لقاح شركة سينوفارم الصينية كشحنة أولى والذي أجريت عليه التجارب في مرحلته السريرية الثالثة في مصر خلال الشهرين الماضين على أكثر من 3 آلاف متطوع، يليها عدد أخر من الشحنات من دولة الصين.

وتستقبل اليوم مصر في تمام التاسعة مساء، أولى جرعات لقاحات كورونا من الخارج للبدء في تطعيم المصريين بها

وأوضحت مصادر مسئولة، أن تجربة اللقاح أثبتت انه آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس، وسيتم البدء في تطعيم الفئات الأولى بالرعاية باللقاح والأطقم الطبية.

وشارك في تجارب اللقاح من مصر 3 آلاف متطوع من أصل 45 ألف متطوع شاركوا في التجربة للقاحين شركة سينوفارم من مستوى عدة دول منها الإمارات التي بدأت في استخدام اللقاح لتطعيم شعبها.