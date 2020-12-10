شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. وزيرة الصحة تعلن استقبال مصر أول دفعات لقاح كورونا الصينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مؤتمر هام اليوم بمطار القاهرة، وكشف مصدر مسؤل بوزارة الصحة والسكان إنه من المقرر أن يستقبل وفد من وزارة الصحة اولي دفعات لقاح كورونا الصيني بمطار القاهرة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.