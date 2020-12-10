شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى: شرم الشيخ تستضيف مؤتمرا عن مكافحة الفساد فى ديسمبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة غادة والى المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، أنه سيكون هناك مؤتمرا كبيرا بشرم الشيخ فى شهر ديسمبر من عام 2021 لمناقشة قضية الفساد بمشاركة عدد كبير من الدول.

وتابعت الدكتورة غادة والى خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، والذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، أنه فى اليوم العالمى لحقوق الإنسان يكون هناك دور توعوى، مشيرة إلى أنه تم القبض على 160 مجرم بتهمة الإتجار بالشر من قبل الإنتربول الدولى.

وأضافت أنه يتم العمل على برامج لمكافحة الجريمة وفق حقوق الإنسان والبرامج التى نعمل عليها هو إدماج المرأة والشباب فى المجتمع، بالإضافة إلى العمل على تلك البرامج من منظور حقوقى، مشيرة إلى أن هناك 88 مليار دولار تم تهريبها من أفريقيا بسبب الفساد إلى الخارج.