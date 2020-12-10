شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الإدارية تختتم فعاليات ورشة معالجة مخاطر فساد الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت ورشة العمل التي نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) وهيئة الرقابة الإدارية فعالياتها اليوم الخميس، بعدما عقدت على مدار 9 و10 ديسمبر 2020 بدعم ومشاركة كل من اللجنة الأوليمبية الدولية، والاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)

استهدفت ورشة العمل التى جاء تنظيمها في إطار الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد التدريب على إذكاء الوعي بأنواع ومخاطر الفساد والتدابير الفاعلة للتصدى له في مصر ومعالجته من خلال الحكم الرشيد، وكذلك حماية الرياضة منه، والتركيز على منع التلاعب بالمسابقات الرياضية أو في تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

كما استهدفت الورشة تبادل الممارسات الفعالة والناجحة لمعالجة مختلف مخاطر فساد الرياضة، وضرورة تضافر جهود كل من الحكومات والمنظمات الرياضية لمعالجة تلك المشكلة.

وأسفرت ورشة العمل عن عدة توصيات منها تدريب العاملين في مجال الرياضة على مخاطر الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية من خلال الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وكذلك ضرورة نشر التوعية في هذ المجال من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وتعزيز التعاون بين الجهات الرياضية وجهات إنفاذ القانون خاصة في مجالات آليات الإبلاغ وتقديم الشكاوى. شارك في تلك الندوة كل من هيئة الخبراء الوطنيين التابعة للجنة الوطنية الفرعية للوقاية من الفساد والتي تضم في عضويتها كافة جهات انفاذ القانون، وكذلك ممثلين عن وزارة الخارجية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والهيئات والاتحادات الرياضية.