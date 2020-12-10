التعليم تخاطب المديريات لتفعيل وحدات التدريب لتحقيق التنمية المهنية للمعلمين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن تفعيل وحدات التدريب بالمدارس وإحياء الدور التربوي لأعضاء التوجية الفني والتنمية المهنية للمعلمين في مادة التخصص من الصف الرابع وحتى الثالث الاعدادى. وشددت الوزارة على المديريات بضرورة التأكد من وصول التدريب للمعلمين على أكمل وجه واستمرار تدريب المعلمين بوحدات التدريب بالمدارس للتيسير على المعلمين ، على أن تقوم إدارة التدريب بالمديريات والإدارات بالإشراف على التنمية المستدامة للمعلم والتأكيد على ورش العمل بالمدارس أن تبدأ بالحصة الثانية وليس مع بداية ليوم الدراسي واعداد تقارير من المدارس الإدارات التعليمية يوضح فيه المواد الدراسية وعدد معلمي المرحلتين الابتدائية والإعدادية الذين تم تدريبهم بالفعل من أجل حرصهم ومدى فاعلية التدريب وترشيح معلم متميز بتدريباته في كل مادة دراسية ليتم تكريمه وتفعيل دور أعضاء التوجيه الفني و مستشار المادة من خلال عقد اجتماع شهرةدى للمتابعة.

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