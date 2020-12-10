شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تعلن وفاة شيخ كهنة المهجر القمص مرقس الياس والبابا ينعى رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وفاة القمص مرقس إلياس ، كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول بتورنتو بكندا، التي لقبته بشيخ كهنة المهجر ،وأول كاهن يسام لقارة أمريكا الشمالية، عن عمر تجاوز الـ 91 سنة قضى منها أكثر من 56 سنة في الخدمة الكهنوتية.

وأضافت الكنيسة في بيان صحفى مساء ، أن مرقس إلياس ، ولد بمحافظة سوهاج يوم 21 أغسطس 1929 وخدم بها في شبابه المبكر في خدمة مدارس الأحد بجمعية الطلبة والشبان الأرثوذكس التي شارك في تأسيسها. حصل على ماجيستر في اللاهوت من الكلية الإكليريكية. سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي.



دعاه المتنيح القديس البابا كيرلس السادس للسيامة الكهنوتية، وسامه كاهنًا عامًا للخدمة بأمريكا الشمالية عام 1964. وقد بدأ خدمته هناك بإنشاء مراكز للخدمة كانت أولاها في تورنتو تلاها مركز خدمة آخر في مونتريال ثم لوس أنجلوس وبعده في نيويورك. واجه صعوبات عديدة في بداية خدمته، واستطاع أن يتغلب عليها بمعونة إلهية وبشخصيته التي تميزت بالجلد والتأني والمثابرة.



أسس كنيسة القديس مارمرقس الرسول بتورنتو كأول كنيسة قبطية في كندا. وكرمه قداسة البابا تواضروس بها، خلال زيارته لكندا عام 2014, كندا بمناسبة اليوبيل الذهبي لسيامته ، وأوضحت الكنيسة ، أن قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء للآباء كهنة كنيسة القديس مارمرقس بتورنتو في نياحة الأب الشيخ القمص مرقس مرقس إلياس، ويلتمس عزاءًا لأسرته ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.