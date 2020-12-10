شكرا لقرائتكم خبر عن أسرار تنشر لأول مرة عن حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 غدا في ذكرى ميلاد قيصر الرواية العربية نجيب محفوظ تحقيقا وثائقيا قام به الزميل وائل السمري رئيس التحرير التنفيذي للجريدة ويكشف التحقيق العديد من الأسرار التي أحاطت فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل وهو الفوز الذي كثرت حوله التساؤلات والتكهنات منذ إعلانه في العام 1988 وحتى الآن.

ويتضمن التحقيق وثائق تنشر لأول مرة كما يكشف العديد من الأدوار التي لعبت في هذا الشأن، مستعينا بالكثير من المراجع الأبية والشهادات الحية أو المنشورة..

جدير بالذكر أنه غدا تحل الذكرى الـ 109 لميلاد قيصر الرواية العربية نجيب محفوظ، وقد حصل نجيب محفوظ على جائزة نوبل في عام 1988 متربعا بهذا الفوز المستحق على عرش الرواية العربية.