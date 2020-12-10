شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن توجه بتوفير مساعدات لـ"سيدة الزيتون" وعلاج زوجها من الإدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى لبحث ما تردد علي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود سيدة تفترش الشارع مع أطفالها بلا مأوى بمنطقة الزيتون بالقاهرة.

وتوجهت على الفور الوحدة المتنقلة للفريق بشمال القاهرة التابع للبرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى لبحث البلاغ، وتم مقابله الأم والأطفال وتبين أن الأم تدعى سمر غريب بركات 28 عاما، منفصلة عن الزوج دون طلاق لسوء المعاملة والإدمان وتركت منزل الزوجية بالمرج.

وتمكنت الزوجة من الحصول على شقة إيجار بالمعصرة قسم حلوان بـ200 جنيه شهريا، وليس لها أى مصدر للدخل وتضطر للخروج وافتراش الشارع لبيع المناديل بصحبة أطفالها بمنطقتى كوبرى القبة صباحا والزيتون بجوار كوبرى بن الحكم مساء.

كما تبين أن لديها طفل 10 سنوات متسرب من التعليم، و3 أطفال لم يتجاوزوا سن التعليم، كما لديها مشاكل بالسكن، حيث أن المسكن بدون مياه ولا أثاث.

ووجهت وزيرة التضامن، فريق البرنامج بمقابلة الزوج لتسوية الخلافات الأسرية وعلاجه من الإدمان للقيام بدوره الاجتماعى، كما سيتم توفير مساعدات عينية بالمسكن وربط الأسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة لتقديم مساعدات مادية لهم، كما سيتم تسكين الطفل بالتعليم المجتمعى بعد استقرار الحالة الأسرية.



