مصدر بالصحة: مصر تستقبل أولى جرعات لقاح كورونا اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشف مصدر بوزارة الصحة، عن استقبال مطار القاهرة الدولي، مساء الخميس، شحنة من اللقاح الصيني لفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، اليوم، إنه من المقرر أن تتواجد وزيرة الصحة هالة زايد في مطار القاهرة لاستقبال الشحنة التي تتضمن 50 ألف جرعة من لقاح شركة سينوفارم الصينية.

ولفت إلى أن الوزيرة تعقد مؤتمرا صحفيا بالمطار بحضور عدد من وسائل الإعلام للحديث عن حصول مصر على الشحنة الأولى من اللقاح.

وأوضح المصدر أنه سيتم البدء في توزيع اللقاح على عدد من الفئات الأولى بالرعاية تشمل: الأطقم الطبية، كبار السن، أصحاب الأمراض المناعية، والحوامل، على أن يتبع ذلك حصول مصر على شحنات إضافية من اللقاح في وقت لاحق.