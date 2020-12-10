"البيئة والمسطحات" تضبط 37 منشأة مخالفة في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
حملات تفتيشية مكبرة شنتها الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات؛ لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.
أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 3 عيادات بيطرية مخالفة في بني سويف.
فى مجال حماية البيئة أمكن ضبط 37 منشأة (عدم نظافة بيئة العمل – عدم وجود شهادات صحية للعاملين – عدم تغطية اللحوم المعروضة – إلقاء المخلفات فى الأماكن غير المخصصة – عدم وجود ترخيص مزاولة النشاط – عدم صلاحية أجهزة الإطفاء - عدم إرتداء العاملين مهمات الوقاية والسلامة والصحة المهنية) بنطاق مديرية أمن بنى سويف.
وشملت الجهود ضبط 3 قضايا زيادة الضوضاء عن الحد المسموح به قانونياً بنطاق المنطقة المركزية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
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