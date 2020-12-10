شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز«6 أكتوبر»: تطوير الرؤية البصرية أسفل كوبري العبور بمدخل المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عبدالخالق ابراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، يرافقه المهندس شريف الشربينى رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، اخر المستجدات في مشروع تطوير الرؤية البصرية اسفل كوبرى العبور.

وقال الشربيني، أن الهدف من التطوير هو تحسين الصورة الذهنية والبصرية لمنطقة كوبرى العبور حيث انها من اهم الفراغات العامه للمدينة ومدخل رئيسى لمدينتى اكتوبر والشيخ زايد، حيث يقع كوبرى العبور بتقاطع محورين رئيسين بالمدينة محور ٢٦ يوليو ومحور العبور.

وأضاف الشربيني ان الاعمال الجاري تنفيذها تتضمن أعمال تنسيق الموقع للمنطقة الموجودة أسفل الكوبري بكل مشتملاتها من عناصر ارضيات مختلفة ومزروعات وأعمال اضاءة وعناصر الفرش المختلفة من سلات مهملات ومقاعد للجلوس وبرجولات ديكورية وعناصر مائية.

وأكد عبدالخالق، أنه جار دراسة عمل موقف سيارات بشكل حضاري ودورات مياه عمومية، مشددا على الالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لإنهاء الأعمال.