شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي للمرأة» بالأقصر يطلق حملة توعية بـ«التحرش الجنسي» داخل مدارس الطالبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدارت أمل النوبي، عضو فرع المجلس القومى للمرأة، ندوة بعنوان «لا للعنف لا للتحرش» بمدرسة الأقصر الإعدادية الجديدة بنات لتوعية الطالبات عن رفض العنف وكيفية التعامل في حاله التعرض للتحرش، وذلك في ختام حمله الـ ١٦ يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والتي ينفذها فرع المجلس القومى للمرأه بالأقصر تحت اشراف الدكتورة سعاد اسرائيل، مقررة الفرع بالمحافظة.

في بداية اللقاء تم تعريف الحضور بأنشطة المجلس القومي للمرأة، حول أهميته من خلال الخدمات التي يقدمها، ثم تطرقت إلى أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة داخل المجتمع، مثل العنف البدني والجسدي والجنسي وهو ما يعرف بـ (التحرش).

وقالت النوبى خلال الندوة، إن التحرش هو من اشكال العنف التي تتعرض له الفتيات من صغر سنهن وتم مناقشه أسبابه وكيفية تعليم الفتيات في طفولتهن، وكيفيهة التصدي له، مشددة على أهمية دور الأم في تربية أولادها وتعليمهم منذ الصغر على الحفاظ على خصوصية أجسادهم وكيفية التعامل مع الآخرين سواء أقارب أو غرباء منعا لحدوث التحرش الجنسي بهم.

وشددت على أهمية الرجوع إلى العادات الأصلية والفضائل الحميدة وسماح الأبناء والنقاش مع الأم أو الأب والقرب منهم ومشاركتهم في أي شئ يحدث لهم وعدم الخوف أو عدم مواجهة الفاعل والتجاوز في حق الفتاة، مؤكدة أن القانون يمنع مثل هذا الأفعال، ويعاقب عليه عقوبات كبيرة، وتشديد العقوبة على المتحرش سواء كانت بالنظرة اواللفظ اوالفعل، وضرورة الإبلاغ عن الفاعل حتي ينال عقابه ويكون عبرة لغيره.

وفى نهاية الندوة فتحت حوارا مفتوحا مع الطالبات، وناقشت معهم دورهن في التصدى لهذه الظاهرة وتوعية أسرهن، لمواجهة هذه الطاهرة التي تهدد السلام الاجتماعي.