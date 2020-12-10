شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصلين على عريس.. خبيرة إتيكيت توضح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت خبيرة الإتيكيت، شريهان الدسوقي، إن مواصفات الرجل لفتاة أحلامه اختلفت عن الماضي، أن الشباب الآن أصبحوا منفتحين أكثر ولا يمانعون اختيار الفتيات العاملات للزواج، والتباهي بمظهر زوجاتهم.

وأضافت شريهان الدسوقي خلال استضافتها مع الفنانة سلوى محمد على، والإعلاميتين إيمان يوسف، وسالي حماد، مقدمات برنامج «3 ستات» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الخميس.

ونصحت الفتيات بعدة مهارات لنيل الزوج المستقبلي، أبرزها الابتسامة «الابتسامة تدخل القلوب»، والتعرف من خلال صديقة أو صديق مشترك بينهما ،وأكدت أن المظهر غير المتكلف مهم جدا خاصة للبنات، بالإضافة إلى ضرورة خلق حوار بينهما.