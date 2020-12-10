شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل وحدة التشخيص والعلاج عن بعد بمستشفى جامعي أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أننا نعمل خلال الفترة الحالية على تطوير المستشفيات الجامعية بأسوان وإعادة هيكلتها وربطها بالتكنولوجيا الحديثة وذلك لرفع كافة الكوادر والخبرات الطبية لخدمة مرضي أهالي أسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد. وأشار الدكتور أشرف معبدالمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بأسوان أنه جاري العمل على قدم وساق بمختلف الاقسام

وتم اليوم الخميس تركيب وتشغيل وحده التشخيص والعلاج الطبي عن بعد بأقسام الأشعة بالمستشفي الجامعي لخدمة مرضي جميع أقسام المستشفي الجامعي بأسوان. الوضع في مصر

اصابات 119,702

تعافي 104,074

وفيات 6,832

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