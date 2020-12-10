السيسي يستقبل وزير الدفاع والإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
"استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي".
صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي عاد أمس إلى أرض الوطن بعد إتمامه زيارة الدولة للجمهورية الفرنسية.
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