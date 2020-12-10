أمطار غزيرة.. خريطة سقوط الأمطار حتى الأربعاء.. وتحذير من الأرصاد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من الجمعة وحتى الأربعاء المقبل.

وجاءت الأماكن على النحو التالي:

الجمعة 11 ديسمبر

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة (30%) على بعض المناطق من السواحل الغربية.

شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

السبت 12 ديسمبر

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة (40%)، على بعض المناطق من السواحل الغربية (الإسكندرية– مطروح- السلوم).

شبورة مائية على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح ورمال مثارة: على بعض المناطق من غرب البلاد (السلوم- سيدي براني- سيوة).

الأحد 13 ديسمبر

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة (50%) على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية– مطروح- الضبعة- السلوم).

نشاط رياح ورمال مثارة: على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

الاثنين 14 ديسمبر

أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية– مطروح- الضبعة- السلوم- رشيد- بلطيم).

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية (دمياط- بورسعيد- العريش- رفح).

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفرالشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية- الشرقية- المنوفية).

نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

الثلاثاء 15 ديسمبر

أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية– مطروح- الضبعة- السلوم- رشيد- بلطيم- دمياط- بورسعيد- العريش- رفح).

أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفرالشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية- الشرقية- المنوفية).

الأربعاء 16 ديسمبر

أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشرقية (دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الغربية (الإسكندرية - الضبعة - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم).

أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

واختتم بيان الأرصاد، بالتشديد على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.