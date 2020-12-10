شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستقبل الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل اليوم الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. الوضع في مصر

اصابات 119,702

تعافي 104,074

وفيات 6,832

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