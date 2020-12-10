شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يشدد على سرعة الانتهاء من تطوير وتجميل مدينة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الخميس، اجتماعاً مع الدكتور خالد عبدالهادي، استشاري الشركة المسند لها تنفيذ أعمال تطوير وتجميل مدينة الزقازيق، بحضور اللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، مستشار المحافظ للمشروعات، والمهندسة سلوى سامي، مديرة مديرية الإسكان، والمهندسة نهى العزازي، مديرة الإدارة الهندسية بالديوان العام.

استهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن أعمال التطوير والتجميل الجارية بمدينة الزقازيق تأتي تنفيذًا لخطة محافظة الشرقية، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة وخلق محاور مرورية جديدة، تساهم في فك الاختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق.

واطلع المحافظ على مشروعات التطوير والتجميل الجاري تنفيذها بمدينة الزقازيق، ليوجه بضرورة المتابعة المستمرة للشركات المسند لها تنفيذ الأعمال، والتأكد من التزامها بالجدول الزمني، مع التطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا وتوفير أقصى درجات الحماية للعمال، وإلزامهم بارتداء الكمامات الواقية والقفازات أثناء العمل والحرص على مراعاة المسافات البينية بينهم، وتوفير بيئة عمل آمنة لإنجاز الأعمال والحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من تنفيذ الأعمال الجارية بالمرحلة الثالثة للممشى السياحي بمدينة الزقازيق، والتي تبدأ من أمام ديوان عام المحافظة، وذلك لاستعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة، بعد أن تم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية للممشى، في إطار تنفيذ خطة تطوير وتجميل مدينة الزقازيق.