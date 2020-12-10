شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ محطة محولات كهرباء المنطقة الصناعية الثامنة بمدينة السادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه جارٍ تنفيذ محطة محولات الجهد الفائق للمنطقة الصناعية الثامنة بعدد 3 محولات بقدرة إجمالية 525 ميجا فولت أمبير، وجهد 220 / 66 ك.ف، بالإضافة إلى صالة مهمات جهد (22 ك.ف).

وأوضح رئيس الجهاز، أنه يتم تجهيز 4 محولات خارجية بقدرة 40 ميجا فولت أمبير جهد 66 / 22 ك.ف، بالإضافة لإدخال 4 محولات خارجية أخرى بقدرة 40 ميجا فولت أمبير جهد 66 / 22 ك.ف، ولوحات الجهد المنخفض والربط الحلقي بين شبكة الكهرباء للمنطقة، مشيراً إلى أن هذا المشروع يخدم عدد 1076 قطعة أرض تشمل مختلف الأنشطة الصناعية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم تسليم عدد 25 قطعة أرض للمستثمرين بالمنطقة الصناعية الثامنة كاملة المرافق بمساحات تتراوح من 1701 م2: 3583م2.