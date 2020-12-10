شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للثقافة» يناقش العلاقات المصرية اليونانية والتأثير الثقافي بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم المجلس الأعلى للثقافة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية ندوة حول العلاقات المصرية اليونانية، مساء أمس الأربعاء، وشارك فيها السفير نيكولاوس جاريليدس سفير اليونان بالقاهرة، والسفير محمد فريد منيب، مساعد وزير الخارجية المصري سابقًا وسفير مصر السابق بأثينا.

بدأت الأمسية بالسلام الوطني للبلدين، وأعقب ذلك عرضًا لفيلم قصير، يدور حول أبرز معالم الفن والعمارة والموسيقى في الثقافة الإغريقية العريقة، فضلًا عن أبرز المعالم الطبيعية والحضارية التي تتمتع بها اليونان وتمتد في شتى بقاعها.

وقال الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أن العلاقات المصرية اليونانية تُعد نموذجًا يحتذى به من جهة عمقها التاريخي وأصالتها، وأكد أن الجالية اليونانية شكلت ركن ومكون رئيس على جانبي الحياة الثقافية والاجتماعية للمجتمع المصري بشكل خاص.

و أشار إلى أهمية ما عكسته زيارة اليونان خلال الشهر الماضي من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، واستقباله بواسطة رئيسة دولة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو، وهى الزيارة الثالثة خلال الخمسة أعوام الأخيرة، حيث توضح تميز العلاقات على مختلف الأصعدة بين الجانبين.

واكد أن قيمة مبادرة: (علاقات ثقافية) تتجاوز حدود کونها نشاطًا أو فعالية ثقافية يقتصر تأثيرها على حضورها ومشاهديها، لكن الهدف الأهم والأسمى لها هو أن تعمل على تطوير العلاقات الثقافية بين مصر والدول الصديقة والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بغية تعزيز العلاقات وأواصر التعاون بينها.

من جانبه قال السفير اليونانى نيكولاس جاريليدس، إن عائلته عاشت في مصر منذ يزيد عن مائة عام، وأنه ولد في محافظة بورسعيد الباسلة ودرس في العاصمة المصرية، وأقام بها فترة طويلة من عمره، مؤكدا على عمق العلاقات الثقافية اليونانية المصرية، وأن بلاده تأمل في مواصلة الحراك الإبداعي مع مصر في مختلف المجالات الفنية والثقافية، موضحا أهمية العلاقات الثقافية والإنسانية التي تُعد ركيزة للصداقة بين البلدين.

وأشاد السفير اليوناني بالدور الثقافى البارز الذي تقدمه مصر نحو دعم سبل السلام بين شعوب المتوسط.

وشدد سفير اليونان على أن العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين مصر واليونان قوية في العصرين القديم والحديث، مشيرا إلى استضافة مصر لمنتدى «كفافيس»، الذي يحمل اسم الشاعر اليونانى الكبير قسطنطين كفافيس ابن الإسكندرية، دليلًا على قوة هذه العلاقات.

وأوضح أن منتدى «كفافيس» الذي انطلق منذ حوالى 36 عامًا، يشمل عدة أنشطة وفعاليات ثقافية يعد رافدًا ثقافيًا مهمًا يضاف إلى التراث الحضاري الكبير الرابط بين مصر واليونان، الذي يعود إلى عصر ما قبل الإسكندر الأكبر وصولًا إلى التاريخ الحديث الذي شهدت العلاقات اليونانية المصرية تطورات إيجابية كبيرة في عصر محمد على.

فيما اكد السفير المصرى السابق باليونان محمد فريد منيب، على عمق العلاقات الثقافية بين مصر واليونان، واستشهد بعدة معالم آثارية للحضارة المصرية العريقة مثل معبد «إيزيس» المتواجد بجزيرة كريت اليونانية.

وأوضح أنه مؤشر كبير للمحبة التي يكنها الشعب اليونانى لمصر منذ القدم؛ فبالتأكيد عبادة أبناء حضارة الإغريق لإحدى آلهة المصريين القدماء مثل «إيزيس» يعكس عمق المحبة والألفة لمصر، ولا شك أن الإسكندرية التي شيدها الإسكندر الأكبر هي المنارة الثقافية للعالم والرمز الثقافى العريق، التي مازالت تحمل أحيائها أسماء يونانية حتى اليوم مثل: «جليم» و«باكوس» و«جانكليس»، وهو ما يشير إلى عمق تأثير الجاليات اليونانية في الثقافة المصرية، تلك الجاليات التي تميزت عن نظيراتها الفرنسية أو الإنجليزية بعدم ارتباطها بطبقة محددة وانحصارها فيها مثل الطبقة الأرستقراطية، كما أنها لم تكن تتمركز بالقاهرة أو الإسكندرية فحسب، بل تغلغلت اجتماعيًا في المجتمع المصرى واستقر اليونانيون في شتى بقاع مصر؛ فكانت هناك جالية يونانية في أغلب المحافظات والقرى؛ لتشمل الجالية اليونانية في «زفتى» و«كفر الشيخ» إلخ، كما تطرق إلى أهمية دور الكنيسة في الترابط بين الشعبين، والتعاون المشترك في جميع المجالات ومن أهمها المجال الثقافي.

وأكد أن العلاقات الثنائية بين الجانبين مميزة ومثالية على مختلف الأصعدة وأهمها الجانب الثقافى مشيدًا بترجمة العديد من الأعمال الأدبية لطه حسين ونجيب محفوظ، وكذلك أشعار الشاعر «كفافيس» وما تمثله جائزته من قيمة كبيرة في مجال الشعر.

واختتم كلمته قائلا: «إن العلاقات المصرية اليونانية مزدهرة كذلك بسبب الدعم الكبير الذي يبذله كلا القيادتين السياسيتين لمصر واليونان وكذلك قبرص، ظهر نتاجه مؤخرًا عبر قمة ثلاثية جمعت الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس والقبرصى نيكوس أناستاسياديس في نيقوسيا».