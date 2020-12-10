«الأعلى للثقافة» يناقش العلاقات المصرية اليونانية والتأثير الثقافي بين البلدين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظم المجلس الأعلى للثقافة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية ندوة حول العلاقات المصرية اليونانية، مساء أمس الأربعاء، وشارك فيها السفير نيكولاوس جاريليدس سفير اليونان بالقاهرة، والسفير محمد فريد منيب، مساعد وزير الخارجية المصري سابقًا وسفير مصر السابق بأثينا.
بدأت الأمسية بالسلام الوطني للبلدين، وأعقب ذلك عرضًا لفيلم قصير، يدور حول أبرز معالم الفن والعمارة والموسيقى في الثقافة الإغريقية العريقة، فضلًا عن أبرز المعالم الطبيعية والحضارية التي تتمتع بها اليونان وتمتد في شتى بقاعها.
وقال الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أن العلاقات المصرية اليونانية تُعد نموذجًا يحتذى به من جهة عمقها التاريخي وأصالتها، وأكد أن الجالية اليونانية شكلت ركن ومكون رئيس على جانبي الحياة الثقافية والاجتماعية للمجتمع المصري بشكل خاص.
و أشار إلى أهمية ما عكسته زيارة اليونان خلال الشهر الماضي من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، واستقباله بواسطة رئيسة دولة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو، وهى الزيارة الثالثة خلال الخمسة أعوام الأخيرة، حيث توضح تميز العلاقات على مختلف الأصعدة بين الجانبين.
واكد أن قيمة مبادرة: (علاقات ثقافية) تتجاوز حدود کونها نشاطًا أو فعالية ثقافية يقتصر تأثيرها على حضورها ومشاهديها، لكن الهدف الأهم والأسمى لها هو أن تعمل على تطوير العلاقات الثقافية بين مصر والدول الصديقة والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بغية تعزيز العلاقات وأواصر التعاون بينها.
من جانبه قال السفير اليونانى نيكولاس جاريليدس، إن عائلته عاشت في مصر منذ يزيد عن مائة عام، وأنه ولد في محافظة بورسعيد الباسلة ودرس في العاصمة المصرية، وأقام بها فترة طويلة من عمره، مؤكدا على عمق العلاقات الثقافية اليونانية المصرية، وأن بلاده تأمل في مواصلة الحراك الإبداعي مع مصر في مختلف المجالات الفنية والثقافية، موضحا أهمية العلاقات الثقافية والإنسانية التي تُعد ركيزة للصداقة بين البلدين.
وأشاد السفير اليوناني بالدور الثقافى البارز الذي تقدمه مصر نحو دعم سبل السلام بين شعوب المتوسط.
وشدد سفير اليونان على أن العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين مصر واليونان قوية في العصرين القديم والحديث، مشيرا إلى استضافة مصر لمنتدى «كفافيس»، الذي يحمل اسم الشاعر اليونانى الكبير قسطنطين كفافيس ابن الإسكندرية، دليلًا على قوة هذه العلاقات.
وأوضح أن منتدى «كفافيس» الذي انطلق منذ حوالى 36 عامًا، يشمل عدة أنشطة وفعاليات ثقافية يعد رافدًا ثقافيًا مهمًا يضاف إلى التراث الحضاري الكبير الرابط بين مصر واليونان، الذي يعود إلى عصر ما قبل الإسكندر الأكبر وصولًا إلى التاريخ الحديث الذي شهدت العلاقات اليونانية المصرية تطورات إيجابية كبيرة في عصر محمد على.
فيما اكد السفير المصرى السابق باليونان محمد فريد منيب، على عمق العلاقات الثقافية بين مصر واليونان، واستشهد بعدة معالم آثارية للحضارة المصرية العريقة مثل معبد «إيزيس» المتواجد بجزيرة كريت اليونانية.
وأوضح أنه مؤشر كبير للمحبة التي يكنها الشعب اليونانى لمصر منذ القدم؛ فبالتأكيد عبادة أبناء حضارة الإغريق لإحدى آلهة المصريين القدماء مثل «إيزيس» يعكس عمق المحبة والألفة لمصر، ولا شك أن الإسكندرية التي شيدها الإسكندر الأكبر هي المنارة الثقافية للعالم والرمز الثقافى العريق، التي مازالت تحمل أحيائها أسماء يونانية حتى اليوم مثل: «جليم» و«باكوس» و«جانكليس»، وهو ما يشير إلى عمق تأثير الجاليات اليونانية في الثقافة المصرية، تلك الجاليات التي تميزت عن نظيراتها الفرنسية أو الإنجليزية بعدم ارتباطها بطبقة محددة وانحصارها فيها مثل الطبقة الأرستقراطية، كما أنها لم تكن تتمركز بالقاهرة أو الإسكندرية فحسب، بل تغلغلت اجتماعيًا في المجتمع المصرى واستقر اليونانيون في شتى بقاع مصر؛ فكانت هناك جالية يونانية في أغلب المحافظات والقرى؛ لتشمل الجالية اليونانية في «زفتى» و«كفر الشيخ» إلخ، كما تطرق إلى أهمية دور الكنيسة في الترابط بين الشعبين، والتعاون المشترك في جميع المجالات ومن أهمها المجال الثقافي.
وأكد أن العلاقات الثنائية بين الجانبين مميزة ومثالية على مختلف الأصعدة وأهمها الجانب الثقافى مشيدًا بترجمة العديد من الأعمال الأدبية لطه حسين ونجيب محفوظ، وكذلك أشعار الشاعر «كفافيس» وما تمثله جائزته من قيمة كبيرة في مجال الشعر.
واختتم كلمته قائلا: «إن العلاقات المصرية اليونانية مزدهرة كذلك بسبب الدعم الكبير الذي يبذله كلا القيادتين السياسيتين لمصر واليونان وكذلك قبرص، ظهر نتاجه مؤخرًا عبر قمة ثلاثية جمعت الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس والقبرصى نيكوس أناستاسياديس في نيقوسيا».
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