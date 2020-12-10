شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشركة القابضة يتفقد معدات وسيارات التعامل مع الأمطار بشركة الجيزة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فعاليات عرض الاصطفاف لمعدات وسيارات ومهمات السلامة والصحة المهنية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، بمحطة مياه الشرب الرئيسية بإمبابة؛ وذلك للوقوف على جاهزيتها والاستعداد للتعامل مع كافة أشكال الطوارئ والأزمات لاسيما سقوط الأمطار الغزيرة فى ظل التغيرات المناخية الحالية.
وشهد، رئيس الشركة القابضة استعراضا لعدد 65 سيارة مجهزة، 20 بدالة و38 طلمبة، و10 مولدات متنقلة على عجل، وعدد 2سيارة سيول والتى تستوعب كميات مياه 1350 م3/ساعة، بخلاف أبراج إنارة تستخدم فى حالات الإصلاح، وسيارات الكلور، والمعدات والسيارات الصغيرة والتى تستخدم لسحب المياه بالشوارع الضيقة.
وتفقد نماذج اغطية البالوعات ذات الشبكة تأمينية أسفل الغطاء مصنوعة من مادة الاستيل المقاومة للصدأ، تتكون من أربعة أجزاء مفصلية، يتحرك كل جزء باتجاه آخر في حالة الفتح والغلق، لتسهيل أعمال الصيانة للعاملين، لمواجهة ظاهرة سرقة أغطية البالوعات.
كما شهد نماذج لأعمال وأنشطة إدارة التوعية بشركة الجيزة، والحملات التوعوية التى تنظمها فى المدارس لتوعية الأطفال باستخدام أحداث الأنشطة التفاعلية، مثل ورش الرسم والسباكة والألعاب ومسرح العرائس.
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