شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يشدد على سرعة إنهاء تجديد شبكات البنية التحتية يناير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء أشرف عطية محافظ اسوان على ضرورة رفع نسب الإنجاز والانتهاء من المشروعات البنية التحتية الجارية مع مطلع شهر يناير القادم، مؤكداً على الإسراع بالعمل في تجديد خط طرد الصرف الصحى بطريق السماد بطول 1250 م وبقطر 500 مللى بولى إيثلين بتكلفة 5 مليون جنية حيث وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 80% .

وقال «عطية» في تصريحات صحفية، الخميس، إنه جار توصيل خط مياه بطريق السادات بطول 3 كم وبقطر 250 مللى وبتكلفة 5 مليون جنيه، بالإضافة إلى توصيل خط انحدار بطول 1،5 كم وبقطر 630 مل وبتكلفة تقديرية 12 مليون جنيه.