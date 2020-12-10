شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة 6 أكتوبر فى التصنيف العالمى لـ « جرين مترك» صديقة للبيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور جمال سامي على رئيس جامعة ٦ أكتوبرعن حصول الجامعة على تصنيف « جرين مترك » الدولى للجامعات الصديقة للبيئة لعام 2020 لتصبح بذلك أول جامعة مصرية تدخل هذا التصنيف الذى يشمل على 6 معايير رئيسية تتعلق بالبيئة والإستدامه ضمن الحرم الجامعى وهى (البيئة التحتيه والفاعلية فى استخدام الطاقه والمياه ووسائل النقل وتدوير النفايات والاستعدادات التعليميه والبحثية).

يذكر أن الجامعة تم ادراجها فى المركز السادس من بين الجامعات المصرية وحصلت على رقم 523 من أصل 912 جامعة حول العالم.