شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مدينة بنها لأعمال التطهير لـ 4 ساعات الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، برئاسة المهندس مصطفى مجاهد رئيس الشركة، انقطاع المياه عن مدينه بنها، وذلك اعتباراً من الساعة الثانيه عشر مساء غدا الجمعه، وحتى الساعة الرابعه صباحاً.

وأوضحت الشركة فى بيان لها الخميس، أن الانقطاع نظرا لأعمال تطهير مأخذ محطة مياه بنها المرشحه، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.