شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يبحث مع وفد طبى تفاصيل مشروع "كيمى" الخاص بالكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريركية الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس، وفدا طبيا المتخصصين في عدد من المجالات الطبية وتقديم الاستشارات، حيث تم خلال اللقاء بحث بعض الأمور الخاصة بمشروع "كيمي" وهو المركز الطبي الجاري إنشاؤه في مدينة العبور، حيث وضع حجر الأساس للمشروع في شهر نوفمبر من العام الماضي.

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد استقبل أمس الأنبا دانيال، والأنبا بولا، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، اليوم فى المقر البابوى بالقاهرة، لبحث الأمور الرعوية، وكذلك استقبل البابا الأنبا مكسيموس الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين، والأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس

وألقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية مساء أمس الأربعاء كما هو معتاد، ولكن بالمقر البابوى، دون حضور شعبى، نظرا للإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.