شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الإدارية توقع بروتوكولا مع القومى لحقوق الإنسان لمكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أمس الأربعاء، مع محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بروتوكول للتعاون المشترك بين كل من هيئة الرقابة الإدارية والمجلس القومى لحقوق الإنسان بهدف تعزيز ودعم حماية حقوق الانسان، وقيم النزاهة والشفافية ومنع ومكافحة الفساد وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

ونشرت هيئة الرقابة الإدارية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بيان جاء نصه، أنه خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد وبالتزامن مع اليوم العالمى لحقوق الإنسان وقع الوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية،مع محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بروتوكول للتعاون المشترك بين كل من هيئة الرقابة الإدارية والمجلس القومى لحقوق الإنسان.

وشهد مراسم التوقيع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ويهدف البروتوكول الى التعاون من أجل تعزيز ودعم حماية حقوق الانسان، وقيم النزاهة والشفافية ومنع ومكافحة الفساد وتحقيق اهداف التنمية المستدامة، كما يهدف الى تبادل الخبرات ذات الاهتمام المشترك فى كافة المجالات تنفيذاً لأهداف كلٍ من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ووفقا للمواثيق الأممية والإقليمية، وذلك بالإضافة الى تبادل الانشطة التدريبية، والتوعية بنشر الثقافة والمساهمة فى تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن احكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.