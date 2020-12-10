شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يقرر نقل مقر لجنة التوفيق فى المنازعات بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرار بنقل مقر عمل بعض لجان التوفيق في المنازعات، وذلك بعد الاطلاع على القوانين المنظمة للجان، وتضمن قرار وزير العدل الذي حمل رقم 8365 لسنة 2020، أن يكون مقر لجنة التوفيق في المنازعات التابعة لجامعة الفيوم الكائن في مبنى الخدمات الطلابية الجديد داخل الحرم الجامعي لجامعة الفيوم بالدور الرابع بدلا من مقرها الحالي.

ونص القرار على أن ينشر في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره اليوم.



