شكرا لقرائتكم خبر عن "كلنا واحد".. مبادرة من الداخلية لرفع الأعباء عن المواطنين ودعم قيم حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة الداخلية، جهودها بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها، ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين بهيئة الشرطة إعلاءً لقيم تلك الحقوق بكافة القطاعات الشرطية، والإرتقاء بالخدمات التى تقدمها للمواطنين، لاسيما المرأة والطفل وكبارالسن وذوى الإحتياجات الخاصة، وكذا تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون.

وفى هذا الإطار، نظمت وزارة الداخلية، العديد من الفعاليات والمبادرات، ولا سيما مبادرة "كلنا واحد" لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين إنطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية، والتى تؤكد حرص الوزارة على نشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان وصون كرامته، وتسهم فى توطيد العلاقة مع المواطنين ورجال الشرطة لتحقيق مزيد من التعاون الذى لعب دوراً مهماً وأساسياً فى تحقيق إنجازات أمنية كبيرة خلال الآونة الأخيرة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز مفهوم سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، والذى يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإستراتيجية العمل الأمنى.