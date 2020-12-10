شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية النمسا يشكر غادة والى لدعوتها له للأنضمام إلى تحدى يوم حقوق الأنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكر إلكسندر شالبنبرج وزير خارجية النمسا، الدكتورة غادة والى وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ومدير مقر المنظمة فى جنييف، لدعوته للمشاركة فى تحدى اليوم الدولى لحقوق الأنسان تحت شعار " التعافي على نحو أفضل: الدفاع عن حقوق الإنسان".

وكتب وزير خارجية النمسا شالينبرج: شكرا غادة والي لترشيحي بمناسبة يوم حقوق الانسان، أن التزامنا بحقوق الانسان مستمر دائما، يجب ان تكون حقوق الانسان أساسية فى جهود التعافي من جائحة كوفيد 19.





وكانت الدكتور غادة والى دعت وزير خارجية النمسا المشاركة في اليوم الدولى لحقوق الانسان المقرر اليوم، وقالت على حسابها الرسميى بموقع التواصل الاجتماعى، بينما نعمل على التعافى من وباء كوفيد-19 ومن الأزمة وبناء عالم أكثر أمانًا وعدلاً وشمولاً أرشح سفير النوايا الحسنة ووزير خارجية النمسا لتحدى يوم حقوق الانسان.