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شكرا لقرائتكم خبر عن كم ينفق المصريون على الطعام والشراب من دخلهم السنوى؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، الذى يصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء كل عامين أحد أهم المؤشرات التى ترصد التوزيع النسبى للإنفاق الفعلى للأسرة على بنود الطعام والشراب.
وفى الدورية الحالية للتقرير لعام 2019/2020، سجل حجم المنفق على الطعام من إجمالي إنفاق الأسرة السنوي نحو 31.1%.
وينشر ”الخليج 365” أهم مؤشرات الإنفاق الفعلي للأسرة على بنود الطعام والشراب، وفى الدورية الحالية للتقرير لعام 2019/.
2020
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