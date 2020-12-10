شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن 9 تحاليل طبية لمرضى السكر تجريها مبادرة الرئيس للكشف عن الأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن التحاليل الطبية الخاصة بمرضى السكر فى مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى. وقالت وزارة الصحة والسكان، إن المبادرة تنتظر جميع المواطنين يوميًا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا ويمكن معرفة أماكن العيادات المتنقلة الأقرب لكم من خلال تطبيق صحة مصر.

كانت مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى منذ انطلاقها يوم 21 من شهر يونيو الماضي وحتى الآن كشفت عن توقيعها الكشف والفحص الطبى عن 21 مليونا و500 ألف مواطن.

وقالت مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، إنه تم تقديم العلاج لـ2 مليون و200 ألف حالة مرضية وتابعت المبادرة أنها تستهدف الكشف عن 28 مليون مواطن.

وأوضحت المبادرة أنها تقدم خدماتها من خلال 5400 وحدة صحية وكركز طبى وأكثر من 750 قافلة طبية و760 فرقة متحركة.