العبور الأخير.. مصرع شاب تحت عجلات قطار في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقي شاب مصرعه تحت عجلات قطار بمركز البدرشين جنوب الجيزة، اليوم الخميس. تلقى العميد حسام لافي مأمور مركز البدرشين إشارة بمصرع شاب صدمه قطار بقرية مزغونة. التحريات الأولية أشارت إلى أنه أثناء عبور شاب لشريط السكة الحديد تصادف قدوم قطار، فصدمه ليلقى حتفه في الحال. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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