المؤبد لـ"أبومصعب" بقضية الهجوم على فندق بالغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قضت الدائرة الثانية إرهاب، المُنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد على المُتهم محمد مجدي المُكنى بـ"أبو مصعب"، ومصادرة المضبوطات وذلك في إعادة مُحاكمته بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"الهجوم على فندق الغردقة".

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسين قنديل، بالسجن المؤبد على متهمين أحدهما بالتخطيط والآخر بالهجوم على على فندق "بيلا فيستا" بالغردقة في يناير 2016، وأسفر الهجوم عن إصابة 3 سائحين بجروح (نمساويين، 1 سويدى) أثناء محاولة الجناه الهرب، ومقتل أحد منفذي الهجوم، والقبض على آخر.