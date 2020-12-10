بعد إحالتها للجنايات.. تفاصيل اتهام الفنانة عبير بيبرس بقتل زوجها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

بعد مرور أكثر من 5 أشهر، أنهت النيابة تحقيقاتها في واقعة اتهام الفنانة عبير بيبرس بقتل زوجها، وقررت إحالتها لمحكمة الجنايات.

ويرصد "الخليج 365" أبرز مراحل القضية حتى الإحالة للمحاكمة:

مقتل زوج عبير بيبرس: 2 يوليو

بعد 8 أشهر زواج، أنهت الفنانة عبير بيبرس حياة زوجها بأن سدد له عدة طعنات بقطعة زجاجية في رقبته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمة وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق.

الظهور الأول بالكمامة: 15 يوليو

لأول مرة بعد الحادث، ظهرت الفنانة عبير بيبرس ترتدي "الكمامة" داخل محكمة البساتين لنظر أمر استمرار حبسها على ذمة التحقيقات.

ووقفت الفنانة في قفص الاتهام بالملابس البيضاء. وقال المحامي أحمد البحقيري -حضر التحقيقات- إن موكلته قالت في التحقيقات إنها تزوجت من صاحب شركة مقاولات منذ 8 أشهر، وبعد مرور الأشهر الأولى للزواج في سعادة بينهما، بدأت المشكلات تجد طريقها إلى حياتهما، وإنه دائما ما كان يتعدى عليها بالضرب والسبّ.

وأضافت في أقوالها بالقضية رقم 5589 لسنة 2020 إداري البساتين، أنه يوم الحادث نشبت مشاجرة مع زوجها بسبب خلافات مالية بينهما "كان مستلف مني فلوس"، بالإضافة لمشكلات سابقة تتعلق بعلاقته مع زوجته الأولى، وفق تصريحات محاميها لمصراوي.

تجديد حبس 15 يومًا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة البساتين، اليوم الأربعاء، تجديد حبس الفنانة عبير بيبرس 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامها بقتل زوجها عمرو سيد إثر مشاجرة بينهما.

واستمرار قرار تجديد حبس المتهمة حتى قررت النيابة إحالتها لمحكمة الجنايات محبوسة.

اعترافات عبير بيبرس

أدلت الممثلة باعترافات تفصيلية أمام نيابة جنوب القاهرة عن واقعة ارتكابها جريمة قتل زوجها داخل شقتهما بدائرة قسم شرطة البساتين.

وقالت إن مشاجرة نشبت بينهما بسبب مرور الزوج ببعض المشكلات في العمل، فتمادى إلى صفعها على وجهها، ففقدت أعصابها، وكسرت "زجاجة" ثم طعنته بها في صدره 3 مرات فلفظ أنفاسه الأخيرة.

وأشارت المتهمة إلى أن المشاجرة لم تتعد 3 دقائق بينهما، وقالت إنها طلبت له الإسعاف.

إحالة عبير بيبرس للجنايات

أمرت النيابة بإحالة المتهمة عبير بيبرس لمحكمة الجنايات بتهمة قتل زوجها.

ونسبت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد وذلك بعد تسلمها تحريات المباحث النهائية وتقرير الطب الشرعي.

ومن المقرر أن تُحدد محكمة الاستئناف جلسة عاجلة لنظر القضية أمام محكمة الجنايات عقب تسلمها ملف القضية من النيابة الكلية.

