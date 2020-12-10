ضياء رشوان: تعزيز التعاون الأفريقي من ثوابت السياسة المصرية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، استمرار جهود مصر في تعزيز التعاون مع الشعوب الأفريقية، في كل المجالات، مشيرًا إلى أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، مثلت نقطة انطلاقة نحو تعزيز التعاون بين مصر والدول الأفريقية، فقد جاب الرئيس السيسي- خلال عام رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي فبراير 2019 / فبراير 2020- قارات العالم دفاعاً عن مصالح أفريقيا ورفع صوتها من أجل حقها العادل في التنمية والسلام والاستقرار والتقدم.

جاء ذلك في افتتاحية العدد الجديد من دورية "آفاق أفريقية" التي تصدرها الهيئة العامة للاستعلامات.

وقال "رشوان"، إنه عقب تسلم الرئيس السيسي لرئاسة الاتحاد في فبراير 2019 شارك الرئيس في العديد القمم والمؤتمرات متعددة الأطراف الأفريقية- الدولية بداية من مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا من أجل السلام في أفريقيا، ثم في القمة الأفريقية الأوروبية في النمسا، ثم في منتدى التعاون الصيني الأفريقي في بكين، ثم في القمة اليابانية – الأفريقية ( تيكاد) في طوكيو، ثم في قمة الدول السبع الصناعية في باريس، وقمة مجموعة الدول العشرين الكبرى في أوساكا باليابان، ثم في دورة الجمعية العامة بالأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر 2019 ، ثم في قمة التعاون بين مجموعة العشرين وأفريقيا في المانيا، وانتهاء بالقمة البريطانية – الأفريقية في لندن (يناير 2020)، وفي كل هذه الملتقيات العالمية وغيرها كان الرئيس السيسي خير معبر عن قضايا القارة الأفريقية.

وعلى مستوى الصعيد الأفريقي - الأفريقي، شهد الرئيس السيسي إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية الكبرى بعاصمة النيجر نيامي يونيو 2019، كما دعم مبادرة إسكات البنادق في القارة الأفريقية (2020)، كما استضافت مصر منتدى أسوان الأول للسلم والأمن في أفريقيا، وأصبحت أسوان عاصمة للشباب الأفريقي، وصدرت توجيهات لكل أجهزة الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في كافة المجالات كالدبلوماسية والتجارة والصناعة والري والبيئة وبناء القدرات والكوادر البشرية وغيرها.

يذكر أن "آفاق أفريقية"، هي دورية ربع سنوية علمية محكمة تهدف لمتابعة أبرز وأهم القضايا الأفريقية في مختلف المجالات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية، ويتم إصدارها بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية، ويرأس تحريرها المستشار عبدالمعطي أبوزيد، رئيس قطاع الإعلام الخارجي بالهيئة، ويتم توزيعها على مختلف المؤسسات الوطنية والجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات الصحفية والإعلامية والسفارات الأفريقية بمصر ومكاتبنا الإعلامية بالخارج، وكافة المهتمين بالشؤون الأفريقية.

ولفت رشوان إلى أن العدد الجديد من الدورية، تضمن ملفا بعنوان " قارة أفريقيا.. رؤى للمستقبل " شمل على عدة دراسات، تمحورت الدراسة الأولى حول دور مراكز الفكر في تأسيس آليات القوى الناعمة الافريقية على الساحة الدولية وبحث الأفكار المعنية بتطوير هذا الدور انطلاقا من دور افريقيا الثقافي والحضاري، بينما ناقشت الدراسة الثانية بالملف جهود القارة الأفريقية على الصعيد القاري في تحقيق السلم والأمن في مختلف ربوعها انطلاقًا من أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، مع الإشارة إلى أهمية التعاون الأفريقي في مجال مكافحة الإرهاب (دراسة حالة إقليم غرب أفريقيا)، فيما انصب الملف الاقتصادي علي مناقشة المشروع المستقبلي للقارة والخاصة باتفاقية التجارة الحرة والتي تم التوقيع عليها في يوليو 2019 ومن المقرر أن تدخل حيز النفاذ في يناير 2021 باعتبارها بوابة التنمية للقارة الأفريقية.

كما تضمن العدد الجديد مجموعة من الدراسات والتقارير التي تتناول التطورات الراهنة على الساحة الأفريقية في مختلف المجالات، فعلى الصعيد الاقتصادي استعرضت الدورية دور تجمع "السادك" في تعزيز التعاون الاقتصادي والأمن لدول الجنوب الأفريقي والتي وتأسست منذ 1980 وباعتبارها أكبر التجمعات الاقتصادية والسياسية في القارة الأفريقية حيث تضم 16 دولة افريقية، وأصبحت أيقونة جاذبة للقوى والدول الكبرى التي تحرص على تنمية علاقاتها معه بالنظر للإمكانات والموارد الهائلة التي تمتلكها.

وعلى الصعيد الاجتماعي تضمن العدد دراسة عن تمكين المرأة لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا وبخاصة التمكين الاقتصادي والذي يهدف إلى إزالة المعوقات الاقتصادية والتشريعية خاصة المتعلقة بالحصول على الأصول الإنتاجية وكذا بناء وتعزيز قدرات النساء الافريقيات من خلال تعزيز حصولهن على التعليم والتدريب اللازم لرفع انتاجيتهن.

كما تضمن العدد الجديد من الدورية تقريرا عن السياسة الخارجية لجمهورية غانا ما بين التغيير والاستمرارية في ضوء المحددات الداخلية والإقليمية والتي اتسمت بالتحركات الخارجية الواقعية، و تمحورت حول المصلحة الوطنية وخدمة أهداف التنمية الاقتصادية في ضوء كسب احترام العالم بفضل المشاركة المركزة لغانا في عمليات حفظ السلام بصفة عامة وصنع السلام الإقليمي على مستوى إقليم غرب أفريقيا خاصة.

وناقش العدد الجديد من دورية "آفاق أفريقية" العديد من القضايا التي تخص العلاقات المصرية الأفريقية، ومنها رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي والتي تم تدشينها في 10 فبراير 2019 واستمرت حتى 10 فبراير 2020 والتي ركزت على عدد من الأوليات انطلاقاً من أجندة عمل الاتحاد المتفق عليها ومن أهمها أجندة 2063 ، وقد كشف تحليل الخطاب السياسي للرئيس السيسي خلال توليه رئاسة الاتحاد الافريقي علي جملة من الثوابت في سياسة مصر الافريقية من أهمها دور مصر التاريخ في تصدر الكفاح الافريقي ضد الاستعمار، ومواصلة جهود الإصلاح المؤسسي والهيكلي والمالي للاتحاد الافريقي، وترسيخ مبدأ الحلول الافريقية للمشاكل الافريقية، والتعويل على دور المرأة والشباب في عملية التنمية بافريقيا، وتوسيع مجالات الشراكة الأفريقية مع مؤسسات التمويل الدولية والقارية والاقليمية، فضلا عن حضور الرئيس السيسي لعشر قمم دولية مع شركاء إقليميين ودوليين للاتحاد الافريقي.

كما أشار العدد الجديد من الدورية في مقال رئيس التحرير عبدالمعطي أبو زيد إلى أهمية الإعلام كأداة للتواصل مع أفريقيا وكيف أن رئاسة مصر للاتحاد كانت مناسبة لإطلاق مبادرات فعالة للتواصل المباشر بين الشعب المصري وشعوب القارة الإفريقية من خلال أدوات اعلامية فعالة تخاطب شعوب افريقيا بلغاتها وتقوم بدور الناقل المباشر دون وسيط، حيث دشنت الهيئة العامة للاستعلامات موقعاً الكترونياً بتسع لغات أفريقية وعالمية هي اللغات: العربية والانجليزية والفرنسية والهوسا والسواحيلية والأمهرية والاسبانية والبرتغالية والصينية، كما أصدرت عشرات الكتب التي توثق بالبيانات الصحيحة لعلاقات مصر مع القارة الإفريقية في الماضي والحاضر، وتم ترجمة هذه الكتب بمختلف اللغات الاوربية والافريقية حسب اللغات المستخدمة في كل دولة منها.