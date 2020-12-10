ممثل الكنيسة الأرثوذكسية: الفساد فعل إجرامي لا أخلاقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال القمص سيرجيوس سيرجيوس ممثل الكنيسة الأرثوذكسية، خلال مؤتمر مكافحة الفساد الذي عقدته محافظة القاهرة وهيئة الرقابة الإدارية صباح اليوم تحت عنوان "متحدون على مكافحة الفساد"، إن الفساد فعل إجرامي لا أخلاقي وخيانة للأمانة المستودعة للشعب كالرشوة وانعدام الضمير وإضاعة الوقت في العمل وتعطيل مصالح العمل.

وأشار ممثل الكنيسة الأرثوذكسية، إلى أن الدولة اتخذت عدة خطوات لمكافحة الفساد وهي وقفة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحاربة الفساد والفاسدين مهما كانت مناصبهم، والتنمية والبناء وقلة نسب البطالة.

وأوضح أن القضاء على التعدي علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية شاهدًا عمليًا على التصدي للفساد وعلى قدرة الدولة على التصدي للفساد وضبط الأسلحة والمخدرات والأدوية والأطعمة الفاسدة، متابعا ولا ننسى دور الشرطة العظيم في مكافحة هذا الفساد ودور جيشنا الباسل لمحاربة الإرهاب.​