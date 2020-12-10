وزيرا الزراعة المصري والعراقي يتفقدان معاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس محمد كريم وزير الزراعة العراقي المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد الهندسة الوراثية ومشروع مكافحة وحصر مرض العفن البني في البطاطس ومعمل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية وكذلك معهد صحة الحيوان.

جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وقيادات وزارة الزراعة.

واستمع الوزيران، إلى شرح من مديري المعاهد والمعامل حول طبيعة عملها ودورها في خدمة الزراعة وأيضا ضمان جودة المنتجات الغذائية المصرية النباتية والحيوانية سواء للصادرات أو السوق المحلي.

وأكد القصير، على أن نظيره العراقي أشاد بالمستوى العلمي لمعامل ومعاهد وزارة الزراعة والمعتمدة دوليا حيث تم تجهيزها بأحدث الأجهزة والتكنولوجيا الحديثة.

وأضاف وزير الزراعة، أن توجيهات القيادة السياسية في البلدين بتعميق التعاون في كل المجالات وعلى رأسها المجال الزراعي حيث أثبتت جائحة كورونا أهمية قطاع الزراعة في دعم الاقتصاد الوطني للدول.

من ناحية أخرى أكد المهندس محمد كريم وزير الزراعة العراقي، على أن زيارته لمصر حققت نتائج طيبة حيث تم الاتفاق على كثير من مجالات التعاون وأعرب عن تطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون بين مصر والعراق يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.

تجدر الإشارة إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد استقبل صباح اليوم المهندس محمد كريم وزير الزراعة العراقي وبحث معه آفاق التعاون بين البلدين في كافة المجالات الزراعية المختلفة وتم الاتفاق على تشكيل لجنة خبراء ومجموعات عمل مشتركة وزيارات متبادلة من أجل تفعيل مجالات التعاون على أرض الواقع.