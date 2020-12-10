شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن بنها 4 ساعات غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، الخميس، قطع المياه عن مدينة بنها اعتباراً من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة غدًا وحتى الساعة الرابعة صباحاً.

وأوضحت الشركة في بيان لها، الخميس، أن الانقطاع نظرا لأعمال تطهير مأخذ محطة مياه بنها المرشحة، وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.