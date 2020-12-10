شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يلتقي عدد من الشباب حاجزي الأكشاك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على الاهتمام بشباب الخريجين والحرص على توفير فرص عمل حقيقة لهم.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع الشباب ممن تقدموا لحجز الأكشاك لبحث آلية توزيعها عليهم، وذلك في مدرج مدرسة التجارة الثانوية للبنات بالعريش.

واستمع إلى مقترحات الشباب بشأن استغلال وتشغيل تلك الأكشاك، وطالبهم بضرورة إعداد دراسات جدوى عن كيفية تشغيل تلك الأكشاك وتقديمها إلى المحافظة قبل توزيع الأكشاك.

وأعلن المحافظ أنه خلال تطوير ميدان السادات في وسط مدينة العريش تم إنشاء عدد ١٠ أكشاك صغيرة ( كل كشك منهم عبارة عن منفذ واحد للبيع ) وكشكين بمساحه أكبر (يضم كل كشك منهما 3 منافذ للبيع)، وذلك لتوزيعها على الشباب وذوى الاحتياجات الخاصة وفق الضوابط والشروط المحددة.

وأشار شوشة إلى أن أوجه استغلال ال١٠ أكشاك الصغيرة كمنافذ في بيع المأكولات السريعة والمعجنات والآيس كريم والمثلجات والحلوى والتسالى والمقرمشات والزهور والمشروبات الساخنة والباردة والعصائر الطبيعية والأشغال، وفى تزيين السيارات.. علاوة على استغلال الأكشاك الكبيرة في عرض منتجات الأسر المنتجة.

ولفت المحافظ إلى أن شروط الحصول على كشك ألايقل سن المتقدم عن ٢١ عاما، ألا يكون موظفا أو طالبا، أن يكون غير مؤمن عليه.. مشددا على الالتزام ببنود العقد المبرم بين المستفيدين وديوان عام المحافظة.

وأوضح أنه سيتم توزيع منفذ من الثلاث منافذ بالكشكين الكبيرين لذوى الاحتياجات الخاصة لعرض المنتجات الخاصة بهم، وأن يكون قادرا على ممارسة العمل.. على أن يتم ترشيح المستفيدين من نادى المعاقين .

وأشار إلى تخصيص الكشك الواحد لعدد ٤ من الشباب بنظام حق الانتفاع لمدة ٣ سنوات.. على أن يتم التجديد للمستفيدين طالما المشروع مستمر وناجح.. مشيرا إلى التوسع في انشاء تلك الأكشاك خلال الفترة المقبلة.