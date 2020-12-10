شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يستطلع رأى مواطني الإسكندرية بشأن رغيف الخبز: «أبدوا إعجابهم الشديد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجود احتياطي استراتيجي من القمح في مصر يكفي لـ5.5 شهور مقبلة، مؤكدًا أنه على رأس وزارته مهتم بدورة سلاسل الإمداد المتكاملة للخبز، بدءًا من مرحلة وضع البذرة وحتى إنتاج رغيف خبز يليق بالمواطن المصرى، مرورًا بالحصاد والتخزين بالصوامع المخصصة.

وأضاف «المصيلحي»، خلال جولة تفقدية تضمنت عدد من الأنشطة التموينية المتنوعة في الإسكندرية، الخميس، بحضور محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ومحمد سعدالله، وكيل الوزارة: «نسعى لرفع كفاءة الخدمات وجودة المنتجات المقدمة للمواطنين، والتي أهمها رغيف الخبز المدعم حيث ننتجه من أقماح ذات جودة عالية محليًا أو الأقماح المستوردة ذات المواصفات المحددة من قبل الوزارة».

وأبدى وزير التموين رضاه التام عن مستوى جودة ووزن رغيف الخبز في مخابز الاسكندرية، مشيرًا إلى أن استطلع رأى المواطنين أثناء زيارته للمخابز وأبدوا إعجابهم الشديد برغيف الخبز.

وقال إنه سيتم تحويل 650 مكتب تموين على مستوى المحافظات، إلى مراكز خدمة مطورة، بحلول عام 2021، بهدف تجويد الخدمة التموينية المقدمة للجمهور، واتساقًا مع سياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الحكومة، ليكون التعامل عبر تطبيق (أبليكيشن) على الهواتف المحمولة للتعامل السريع من كافة احتياجات المواطن.

وقال الوزير، إن وزارته تتعامل مع حوالي 70% من الجمهور ومن أكثر الوزارات التي طبقت العمل بالتكنولوجيا، لافتًا إلى أن تحويل المكاتب التموينية إلى مطورة من خلال بقائها في الطابقين الأرضى والأول فقط أما الأدوار الأخرى يتم تخصيصها كمكاتب تموينية عادية.

وأضاف إن القيادة السياسية مهتمة بوجود خط استراتيجي من السلع الغذائية في جميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين.

وخلال زيارته مركز تموين محرم بك المطور، أشاد بفريق العمل من الشباب الموجودين في المركز والذين يتعاملون بشكل مباشر مع الجمهور، مشددًا على ضرورة حسن المعاملة وتقديم خدمات تموينية مميزة للمواطنين، مشيرًا إلى أن مكاتب الخدمة المطورة يعمل بها شباب متطوع من الخدمة العامة بمكافأة رمزية وسيتم التواصل مع وزارة المالية لتخصيص مكافآت أكبر من الموارد الذاتية للوزارة.

وزار الوزير، مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة بالإسكندرية، ومخزن السلع الاستراتيجية والتموينية والحرة في أبوسليمان ومكتب تموين محرم بك المطور والذي يضم 3 مكاتب فرعية، هي محرم بك 1و2 والعطارين يدار إلكترونيًا بالحواسب الآلية ومخزن كوم الشقافة للسلع الاستراتيجية ومخبز ومجمع استهلاكي بمنطقة بشائر الخير 2.