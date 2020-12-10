شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مارثون انتخابات اتحادات الطلاب بجامعة المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، الخميس، بدء انتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعى 2020/2021 بجميع كليات جامعة المنوفية، مشيرًا إلى أن الانتخابات تستمر حتى ٢٤ ديسمبر الحالي طبقا للجدول الزمنى الذي اعتمده الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى.

وقال «مبروك» في تصريحات صحفية، الخميس، إنه تم تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات برئاسته والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وتضم في عضويتها الدكتور محمد سعيد عميد كلية الحقوق ودكتور جمعه حسين عبدالجواد أستاذ متفرغ بكلية التربية النوعية والدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب.

وبدأ تقديم طلبات الترشيح برعاية الشباب بكليات الجامعة من اليوم الخميس حتى الساعة الثالثة عصرا. ومن المقرر أن يتم إعلان الكشوف المبدئية يوم الأحد المقبل، وتلقى طلبات الطعون الإثنين، وفحص الطعون يوم الثلاثاء

وسيتم إعلان الكشوف النهائية يوم الاربعاء، على أن تقام الدعاية الانتخابية يوم الخميس المقبل، كما تقرر انطلاق الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد ٢٠ ديسمبر، وتجرى الإعادة يوم الاثنين ويقام يوم الثلاثاء انتخابات امناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات على أن يقام يوم الأربعاء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات ويقام الخميس انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة وذلك تحت إشراف الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب وأمل الصاوي مديرة إدارة الأسر والاتحادات الطلابية برعاية الشباب بالجامعة.