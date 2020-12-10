شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ المنيا يتابع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بعدد من المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية على عدد من المدارس، للتأكد من توافر كافة المستلزمات الوقائية، وذلك ضمن خطة المحافظة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وأجرى نائب محافظ المنيا جولة تفقدية على عدد من المدارس بمدينة المنيا الجديدة، لمتابعة سير العمل والتأكد من تنفيذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، حيث شملت الجولة (مدرسة التعليم الأساسي بالمجاورة الأولى- المدرسة البريطانية – مدرسة طلائع المستقبل).

وشدد نائب المحافظ على ضرورة الالتزام التام بتطبيق التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة، من خلال الحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب، وارتداء الكمامة ووجود أجهزة قياس درجات الحرارة.

رافق نائب المحافظ، خلال جولته، العقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، والدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة، ومحمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور على عبدالسلام، مدير الإدارة التعليمية بالمنيا.