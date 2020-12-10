شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: غلق ٢١١ منشأة غذائية وإعدام ٣٤ طن أغذية غير صالحة خلال نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية خلال شهر نوفمبر الماضي، بالمرور والتفتيش على 1256 منشأة غذائية للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة ورصد أي مخالفات، حيث أوصت بغلق 211 منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية والبيئية، وتم تحرير 988 محضر مخالفة لغير الملتزمين، بالإضافة إلى إعدام 34 ألفًا و628 كجم أغذية غير صالحة للاستخدام الادمي، و1829 لتر مشروبات فاسدة، وأخذ 2919 عينة أغذية لتحليلها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة: «قيام إدارة العلاج الحر خلال هذه الفترة باستخراج 3396 شهادة صحية لمتداولي الأغذية بنطاق المحافظة، وإصدار 608 شهادة بالسعة التخزينية لرسائل الأغذية الواردة من الخارج، و1004 شهادات لرسائل الأغذية المصدرة للخارج، بالإضافة إلى إجراء التحفظ الصحي على 415 رسالة أغذية مستوردة لحين فحصها والتأكد من سلامتها، وذلك لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين».

ومن جانبه، أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بمجهودات مديرية الصحة وإدارة مراقبة الأغذية نحو إحكام الرقابة والسيطرة على المنشآت الغذائية، ومخازن حفظ الأغذية والأسواق المختلفة بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكل الاشتراطات الصحية والبيئية، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين وعدم السماح باستغلالهم، وكذلك رصد أي مخالفات بالأسواق واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.