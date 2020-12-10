شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية: شراكتنا مع مصر قائمة منذ 40 عاما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت ليزلي ريد مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن الوكالة لديها إرث طويل على مدار ٤٠ عاماً من الشراكة مع مصر، حيث قدم الشعب الأمريكي الدعم للشعب المصري للمساعدة في إتاحة فرص العمل ومستقبل اكثر ازدهاراً.

وأضافت، الخميس، خلال مؤتمر إطلاق الاستراتيجية العامة للتنمية الاقتصادية المحلية لمحافظة بنى سويف «قصة نجاح مجلس الشراكة الاقتصادية بمحافظة بنى سويف.. التنمية الاقتصادية المحلية»، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وجوزيف غانم مدير مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات ( wise )، والدكتور هشام الهلباوي مدير وحدة تطوير الإدارة المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور إبراهيم مصطفى مستشار مجلس الشراكة الاقتصادية ومشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات وعدد من قيادات الوزارة والمحافظتين، أن هذه الشراكة ادت إلى تحسين حياة ملايين المصريين من خلال دعم التنمية الاقتصادية والبنية التحتية والصحة والتعليم والحوكمة، لافتة إلى أن الوكالة ساهمت بأكثر من ٣٠ مليار دولار منذ عام ١٩٧٨، وهو ما يمثل واحداً من أكبر التزامات المساعدات الثنائية من جانب حكومة الولايات المتحدة واطولها في عدد السنوات تجاه أي بلد في العالم .

واشارت إلى أن الوكالة تركز في مصر والعالم على بناء القدرات وتعزيز المبادرات المحلية كمنهجية لضمان الاستدامة، لافتة إلى انه تم اطلاق المجلس الاقتصادي الاستشاري في بني سويف في مارس ٢٠١٩ من قبل الحكومة المصرية بدعم من مشروع تطوير القوي العاملة وتعزيز المهارات لممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، مضيفة ان هذه هي المرة الاولي في مصر يصدر فيها قرار حكومي بتشكيل مجلس اقتصادي استشاري له ادوات ومسؤوليات محددة بوضوح لبحث القضايا الاقتصادية داخل المحافظة.

وقدمت ليزلي، الشكر للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والوزارة، والذي لولا تعاونهم فريق العمل بالمجلس الاقتصادي الاستشاري والوحدة المحلية ببني سويف والوحدة المركزية.