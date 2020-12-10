شكرا لقرائتكم خبر عن «أرمنت التخصصي» تنجح في إنقاذ حياة سيدة تعاني من نزيف داخلي مستمر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق قسم «النساء والتوليد» بمستشفى أرمنت التخصصي غرب محافظة الأقصر بقيادة، الدكتور أحمد بسيونى مدير عام المستشفى، والدكتور محمد عز الدين رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفي، في إنقاذ حياة سيدة لديها حمل خارج الرحم، حيث كانت تعاني من نزيف داخلي مستمر.

كان قسم الاستقبال بالمستشفى قد استقبل، الخميس، حالة السيدة «م ع ف» والتي تبلغ من العمر 27 عاماً، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، وهي في حالة خطرة. وقال الدكتور محمد عز الدين رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى.

تم عمل جميع الفحوصات اللازمة للحالة ومن خلال الأشعة التليفزيونية تبين وجود نزيف داخلي شديد وانفجار في الأنبوبة اليسرى من الرحم وسقوط الحمل في تجويف البطن. وأضاف «عز الدين» أنه تم حجز الدم ودخول الحالة لغرفة العمليات بصفة عاجلة، وتم إزالة النزيف الداخلي والحمل الخارج الرحم والأنبوبة المنفجرة، وتم حجز الحالة في العناية لتعويض وظائف الجسم وتعويض الأنيميا بنقل الدم والبلازما، مشيراً إلى أن طاقم العمل الطبي على قدر كبير من الكفاءة والمهنية في التعامل السريع مع الحالات الطارئة، كما أكد على أن غرفة العمليات شهدت تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وضم الفريق الطبي المشارك في العملية الدكتورة نشوي السيد، وطبيب التخدير أحمد أبوالحسن، ومجموعة التمريض. ووجه الدكتور أحمد بسيوني مدير عام مستشفى أرمنت التخصصي، الشكر إلى جميع الأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى على دورهم في تخفيف الآلام عن المرضى.