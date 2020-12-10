شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تنظم ٣ دورات تدريبية لسكرتيري الوحدات المحلية بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، الأسبوع المقبل، 3 دورات تدريبية تشمل تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية، وسكرتيري مجالس المدن والأحياء والوحدات القروية، في مجالات إدارة الازمات، وإدارة الفعاليات، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التفتيش المالى، واللغة الانجليزية، إضافة إلى استمرار دورة اساسيات التحول الرقمى.

وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية، الخميس، إنه يستفيد من هذه الدورات 105 متدربا، مؤكدا أن الوزارة تولى اهتماماً كبير لمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية بما يساعد في رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم الوظيفية.

وأضاف «شعراوي» أن الوزارة تسعى بصورة مستمرة لتطوير منظومة التدريب على مستوى العاملين بالديوان العام وكافة المحافظات، وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات الأكثر تأثيراً في إصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات ومواكبتهم للتكنولوجيا الحديثة، واطلاعهم على آخر مستجدات العمل من قوانين وتشريعات، مما يؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ونشر معايير النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد.

وشدد الوزير، على تنفيذ خطة التعايش الآمن مع فيروس كورونا خلال الدورات التدريبية والتى تم وضعها مع خطة سقارة لهذا العام، مشيراً إلى أن خطة التعايش تتضمن تقليل عدد المتدربين في كل قاعة تدريب وكذلك عمليات التسكين للمتدربين وتعديل فترات استخدام الكافتيريا والمطعم لتقليل أعداد المتواجد بهم على أقصى درجة ممكنة لمراعاة التباعد الاجتماعى قدر الإمكان مع زيادة عدد الأتوبيسات المستخدمة في نقل المتدرب من وإلى مركز سقارة للتدريب، كما أنه يتم تعقيم قاعات ومستلزمات التدريب وغرف الإقامة واماكن التجمع يومياً واستخدام المطهرات الشخصية وانتداب عدد من الأطباء بمركز سقارة وتوفير أجهزة الكشف الطبى واستخدام الكمامات الواقية والتنسيق مع مستشفى البدرشين العام في حالة ظهور أي حالة مرضية للمتدربين أو المدربين.