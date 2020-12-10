شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: افتتاح مشروعات جديدة بقيمة 3 مليار جنيه قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مؤتمر التنمية الاقتصادية المحلية الذي تم تنظيمه «بالقاهرة» لإطلاق الإستراتيجية التنموية العام للمحافظة تحت عنوان «قصة نجاح مجلس الشراكة الاقتصادية بالمحافظة بني سويف»، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي ، ومحافظي الفيوم والمنيا ، وجوزيف غانم مدير مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات (وايز)، والدكتور هشام الهلباوي مدير وحدة تطوير الإدارة المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وبعض مسؤولى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر والدكتور إبراهيم مصطفى مستشار مجلس الشراكة الاقتصادية ومشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات.

في كلمته، أكد محافظ بني سويف على أن الإستراتيجية العامة للمحافظة التي يتم إطلاقها وتسلمها اليوم هي إحدى ثمار تكليفات سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتوجيه مؤشر بوصلة التنمية نحو الصعيد بعد سنوات طويلة من التهميش والإهمال، حيث سارعت الحكومة بقيادة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتورمصطفى مدبولي في تنفيذها عبر العديد من المشروعات القومية والخدمية التي ساهمت في تحسين مستوى وجودة الحياة بالصعيد.

كما صرح المحافظ بأن بني سويف حظيت بحزمة من المشروعات القومية (خدمية وتنموية) بقيمة 87 مليار جنيه خلال الـ 6 سنوات الماضية، ومازالت الجهود تتواصل، وسيتم في الفترة القريبة المقبلة افتتاح مشروعات جديدة بقيمة 3 مليار جنيه، حيث شملت تلك المشروعات كل القطاعات الحيوية، خاصة البنية التحتية وقطاعات الصحة والصرف الصحي والإسكان وغيرها من القطاعات الحيوية، مؤكدا على أن بني سويف أصبحت بعد تلك المشروعات مؤهلة لأن تكون مركزا صناعيا زراعيا، وتنمويا خاصة في مجال فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.