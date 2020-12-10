شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد المعهد الأزهري الثانوي بالعدوه ضمن 10 آخرين باعتمار 2.2 مليون جنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، الانتهاء من أعمال تجديد وتعلية المعهد الأزهري الثانوي بنين، بمدينة العدوة شمال المنيا، ضمن 10 معاهد جاري تطويرها وإحلال وتجديدها على مستوي المحافظة، ضمن خطة الأزهر الشريف لتطوير المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.

أقيمت احتفالية كبيرة بمقر المعهد، تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بحضور الدكتور أحمد محمد طلب الشريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، والشيخ سليمان إبراهيم، مدير إدارة الأزهر الشريف بالعدوه سابقا، والمهندستان نجوى قطب ونجلاء حافظ، المشرفتان على التنفيذ، وأعضاء بهيئات التدريس بالمركز .

أكد مسؤول بمنطقة المنيا الأزهرية، على إنهاء اعتمال التعلية والتجديد، ضمن مشروعات الأزهر الشريف بالخطة الاستثمارية للدولة، باعتماد مالي 2،2 مليون جنية، تضم أعمال تعلية 3 أدوار وتجديد للمبني، مؤكدا أن الأزهر الشريف يقوم بتنفيذ خطة تشمل 10 معاهد أزهرية بالمحافظة بهدف سد الفجوات التنموية في المحافظات.

افتتاح المعهد الازهري بالعدوة المنيا

افتتاح المعهد الازهري بالعدوة المنيا

افتتاح المعهد الازهري بالعدوة المنيا

افتتاح المعهد الازهري بالعدوة المنيا

افتتاح المعهد الازهري بالعدوة المنيا

افتتاح المعهد الازهري بالعدوة المنيا

افتتاح المعهد الازهري بالعدوة المنيا

افتتاح المعهد الازهري بالعدوة المنيا

افتتاح المعهد الازهري بالعدوة المنيا