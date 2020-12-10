شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة طبية بقرية عزبه البوصة مركز أبوتشت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي، قافلة طبية بشرية بقرية عزبه البوصة مركز أبوتشت بقنا.

أشار الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، إلى أن القافلة تأتى في إطار مواصلة الجامعة لدورها في تنفيذ مشروع القوافل الطبية التي تأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للجامعات بأن تصبح حاضنة للمجتمعات المحيطة لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك كجزء من المساهمة في بناء الإنسان المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة، أن القافلة ضمت أطباء كليتى الطب والصيدلة وقدمت خدماتها العلاجية بالمجان لعدد 997 حالة منها 130 حالة رمد، 237حالة عظام، 126 حالة أنف وأذن، 45 حالة نساء وتوليد، 100 حالة أطفال، ١٥٠ حالة جلدية، 179 باطنة، 30 نفسية وعصبية.

وأشار نائب رئيس الجامعة انه تم ايضاً توزيع المطويات والتوعية الصحية من خلال متطوعين من الجامعة بجانب حالات الكشف والعلاج المجاني.