شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار حالة الطقس بالإسكندرية اليوم.. وترقب أمطار «الفيضة الصغرى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الإسكندرية، الخميس، استقرارا نسبيا في حالة الطقس وسطوع الشمس ما أدى لشعور المواطنين بأجواء دافئة وذلك تزامنا مع انتهاء «نوة قاسم». وشهد كورنيش الإسكندرية زحاما ملحوظا من المواطنين الذين استغلوا الأجواء المشمسة للتنزه حيث وصلت درجة الحرارة إلى 22 درجة مئوية. فيما تواصل جميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية استعدادها لاستقبال نوة «الفيضة الصغرى».

ووفقا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، تبدأ «الفيضة الصغرى» النصف الثانى من شهر ديسمبر، وتستمر عادة لمدة 5 أيام، ويصاحبها أمطار غزيرة وعواصف ورياح شمالية غربية.

وتواصل 4 جهات استعدادها لمواجهة آثار موجة الطقس السيئ والأمطار وهي الأحياء وشركات «الصرف الصحى، المياه، نهضة مصر للخدمات البيئية والنظافة»

وفى ذات السياق، انتظمت حركة الملاحة البحرية اليوم الخميس مينائي الإسكندرية والدخيلة، لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية، فيما تواصلت كافة أعمال الصيد بالميناء الشرقى وسواحل المدينة.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، في تصريحات صحفية، الخميس، إن الشركة أتمت استعدادها لاستقبال نوة «الفيضة الصغرى» بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أنه سيتم تخفيف ضغوطات المياه في بعض المناطق حال هطول الأمطار الغزيرة لإعطاء فرصة لشبكة الصرف الصحى لاستيعاب مياه الأمطار.